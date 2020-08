Getuigenoproep vernieling auto’s

Vijf bewoners deden aangifte van vernieling van hun auto. Eerder die nacht sloeg iemand op de Bachlaan de autospiegels van een auto eraf. De politie doet onderzoek naar deze vernielingen en roept getuigen op om informatie door te spelen. Ook zouden er filmpjes gemaakt zijn van de vernieling. De politie ontvangt ze graag, zodat agenten kunnen kijken of er bruikbare beelden op staan.

Getuigenoproep

De politie komt graag in contact met getuigen van deze vernielingen. Zij kunnen bellen via 0900-8844, via het Politie WhatsApp nummer 06 – 1220 7006, of via een tipformulier. Je blijft anoniem als je informatie deelt met Meld Misdaad Anoniem 0800-7000 of via www.meldmisdaadanoniem.nl. We vragen voor een snelle informatieverwerking om het volgende dossiernummer te vermelden: 2020-214634.