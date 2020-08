Niemand gewond na botsing voor gesloten brug

Het verkeer richting Kruiningen en Yerseke stond stil voor de openstaande Vlakebrug op de N289. Op het moment dat de brug sloot en het verkeer weer kon gaan rijden, startte de 89-jarige bestuurster uit Yerseke haar auto met automaat en vloog de auto plotseling naar voren. Ze botste tegen de voorligger en kreeg de auto niet onder controle. Daardoor raakte ze nog twee keer haar voorligger. In een poging om de auto onder controle te krijgen ging het toch nog mis. Ze reed achteruit, maar gelukkig kon de auto achter haar snel reageren. De bestuurder reed naar de andere weghelft. Daardoor is een aanrijding voorkomen. Omstanders schoten de vrouw te hulp. De twee bestuursters zijn ter controle naar het ziekenhuis gebracht. Ze zijn niet gewond geraakt. De auto's zijn weggesleept. De politie nam het rijbewijs van de 89-jarige bestuurster in voor een geschiktheidsbeoordeling door het Centraal Bureau voor Rijvaardigheidsbewijzen (CBR). Er is tegen haar proces-verbaal opgemaakt vanwege gevaarlijk rijgedrag, art 5 WvW.