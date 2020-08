Man overleden na aanhouding

Eerder deze week is een 35-jarige persoon, zonder vaste woon- of verblijfplaats aangetroffen in verwarde toestand op de A59. Deze persoon is ter controle naar het ziekenhuis gebracht. Na behandeling in het ziekenhuis is de man aangehouden.

In het cellencomplex van de politie ’s-Hertogenbosch was de man in eerste instantie rustig en werkte hij overal aan mee. Op het moment dat de man klaar werd gemaakt voor vervoer richting een GGZ-locatie vanwege zijn verward gedrag werd hij erg onrustig en is hij onwel geworden. De man is gereanimeerd en direct overgebracht naar het ziekenhuis waar hij dit weekend is komen te overlijden.

Onderzoek door de rijksrecherche

De rijksrecherche is een onderzoek gestart. Dit is gebruikelijk wanneer een arrestant overlijdt. Zolang dat onderzoek loopt worden er verder geen mededelingen gedaan.