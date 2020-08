Politie benadert personen om gevonden inloggegevens

In België loopt een strafrechtelijk onderzoek naar een cyberdelict. De politie Oost-Nederland heeft op verzoek van de Belgische collega’s een verdachte aangehouden in Oost-Nederland. In het onderzoek zijn meerdere gegevensdragers in beslag genomen en onderzocht. Hierop werden onder andere 50.000 mailadressen en wachtwoorden aangetroffen. Het vermoeden bestaat dat de aangetroffen gegevens te linken zijn aan accounts bij webwinkels en online handelsplaatsen.