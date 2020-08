Drie verdachten aangehouden na dodelijk geweldsincident

In een pand op de Breskensweg was een besloten feest. Op het parkeerterrein ontstond een vechtpartij. Tussen 2 uur en 2.15 uur is een 26-jarige man uit Almere gestoken. Omstanders hebben de man nog geprobeerd te reanimeren, maar hij is niet lang na het incident overleden.

Korte tijd later hield de politie drie verdachten van 24, 27 en 17 jaar uit Almere aan. Zij worden dinsdag 18 augustus voorgeleid aan de rechter-commissaris.

Heeft u informatie?

Heeft u camerabeelden waar bijvoorbeeld mogelijk iets op te zien is? Of bent u getuige geweest van het incident of heeft u andere bruikbare informatie? Neem dan contact met ons op via 0900-8844. Blijft u liever anoniem? Bel dan 0800-7000 of meld via meldmisdaadanoniem.nl. Beelden uploaden via onderstaand tipformulier kan ook.