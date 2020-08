Verdachte aangehouden bij overval

Rond 10.10 uur kwam de melding binnen van een gewapende overval bij een bedrijf aan de Schoterweg. De politie was snel ter plaatse en kon de verdachte, een 18-jarige Amsterdammer direct overmeesteren. Tijdens de overval was een personeelslid aan het werk in de winkel. Hij werd door de verdachte bedreigd en bleef lichamelijk ongedeerd. Door de snelle melding en daaropvolgende aanhouding kon de dader worden overmeesterd en kon hij niet wegkomen met buit.

Direct na de overval kwam er bij de politie informatie binnen dat er mogelijk sprake is geweest van een tweede verdachte, die op een zwarte (motor)scooter zou zijn weggevlucht in onbekende richting.

Getuigenoproep

Ter plaatse is uitgebreid onderzoek gedaan. Onze recherche is nog op zoek naar mensen die mogelijk iets verdachts hebben gezien in de omgeving van de Schoterweg maandagochtend tussen 10.00 en 10.30 uur, dat met deze overval te maken kan hebben.

* Heeft u informatie over de mogelijke tweede verdachte op de scooter? Belt u dan a.u.b. met de recherche in Haarlem via tel.nr. 0900-8844.

* Bent u maandagochtend tussen 10.00 en 10.20 uur in de omgeving geweest van de Schoterweg en heeft u voorafgaand aan de overval, tijdens of na de overval iets gezien dat onze recherche kan helpen in dit onderzoek? Belt u dan a.u.b. met de recherche in Haarlem via tel.nr. 0900-8844

* Bent u maandagochtend tussen 10.00 en 10.20 uur met uw auto in de omgeving geweest van de Schoterweg en heeft u mogelijk dashcambeelden die onze recherche kunnen helpen in dit onderzoek? Belt u dan a.u.b. met de recherche in Haarlem via tel.nr. 0900-8844.

Blijft u liever anoniem? Belt u dan met Meld Misdaad Anoniem via tel.nr. 0800-7000.

2020175266