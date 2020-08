Man beroofd op Brouwersgracht

Omstreeks 15.30 uur passeerde het slachtoffer op zijn snorfiets een brommer met daarop twee mannen. Dit was op de Oranjebrug. Even later komt deze brommer naast hem rijden en voelt het slachtoffer een harde klap op zijn hoofd. Hij ziet dat zijn merkzonnebril van zijn hoofd wordt gepakt door een van de mannen op de scooter. Ook proberen ze zijn merktas af te pakken. Dit mislukt.

De recherche doet onderzoek naar deze straatroof en komt graag in contact met getuigen en/of betrokkenen. Heeft u iets gezien of gehoord of heeft u beelden van deze zaak? Neem dan contact op met de politie via het nummer 0900-8844. Blijft u liever anoniem, dan kunt u bellen met Meld Misdaad Anoniem, telefoonnummer 0900-7000. Getuigen kunnen ook gebruik maken van onderstaand tipformulier en daarop ook beeldmateriaal uploaden.