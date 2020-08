Opnieuw autobrand in Leidschendam

De brandweer bluste de autobrand die uiteindelijk vanaf de voorkant tot halverwege de auto liet uitbranden. De politie en brandweer vermoeden brandstichting en de recherche doet onderzoek naar de brand. Ze doen een buurtonderzoek, zoeken naar sporen en bekijken beelden van camera’s in de omgeving.

Getuigenoproep

Tot nu toe hebben zich nog geen getuigen van de brand gemeld. Heeft u iets gezien of gehoord? Of heeft u een camera op uw terrein in de buurt van de Grashof waarvan de beelden misschien nuttig zijn voor het onderzoek? Neem dan alstublieft contact op met de politie via 0900 8844. Liever anoniem blijven? Bel dan met Meld Misdaad Anoniem via 0800 7000.