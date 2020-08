Rustiger in Schilderswijk, politie blijft alert

Mogelijk is de overlast een halt toegekeerd door het pakket aan maatregelen; de politie-inzet, het noodbevel van de burgemeester, de diverse controles, inzet vanuit de wijkbewoners, buurtpreventieteams, buurtvaders en jongerenwerkers.

Overlast en vernielingen

In de nacht van woensdag 12 op donderdag 13 augustus veroorzaakte een grote groep jongeren nog overlast, pleegden vernielingen en stichtten brand in de omgeving van de Hoefkade en de Vaillantlaan. Jongeren draaiden op meerdere plekken brandkranen open en bekogelden later agenten en omstanders met stenen, eieren en zwaar vuurwerk. De Mobiele Eenheid werd die nacht meerdere keren ingezet om de rust terug te krijgen in de wijk.

Noodbevel en gedragsaanwijzing

Omdat een groep jongeren vooral uit waren op rellen in het centrum, had burgemeester Jan van Zanen een noodbevel afgegeven op donderdag 13 en vrijdag 14 augustus. Het noodbevel was van kracht voor het gebied Hoefkade en de Vaillantlaan. Tientallen jongeren die geen gehoor gaven aan het noodbevel om weg te gaan uit het gebied werden aangehouden. De meesten kregen een gedragsaanwijzing van het Openbaar Ministerie.

Voor de gedragsaanwijzing is een specifiek gebied aangewezen. Verdachten die binnen dat gebied wonen, mogen zich tussen 18.00 uur en 6.00 uur niet op straat begeven. Om thuis te komen, hebben ze één strikte route aangewezen gekregen. Een substantiële groep verdachten kwam ook van buiten naar de Schilderswijk om rotzooi te trappen: zij hebben voor diezelfde tijden voorlopig een gebiedsverbod voor de buurt. De gedragsaanwijzing is 90 dagen van kracht. Wie de voorwaarden schendt, loopt risico op een gevangenisstraf.

Bromfietscontroles

Op zaterdag en zondag bleef het rustig in de Schilderswijk. Omdat duidelijk was geworden dat de jongeren vooral met scooters of bromfietsen naar de wijk kwamen om overlast te veroorzaken, hield de politie bromfietscontroles in het centrum en omgeving. Er werden 40 bekeuringen geschreven voor onder meer snelheid, rijden zonder rijbewijs, onnodig claxonneren, niet op eerste vordering tonen van rijbewijs. Ook zijn er scooters in beslag genomen.

Beledigende uitspraak

De politie ontving van een facebookvolger een filmpje waarop een agent in het centrum een beledigende uitspraak doet over het slaan van een man met een donkere huidskleur. Dit had absoluut niet mogen gebeuren en is niet in lijn met hoe politie zich hoort uit te spreken. We zijn een politie van en voor iedereen. De betreffende collega heeft zich zelf gemeld bij zijn leidinggevende en er is een gesprek met hem gevoerd. Ook is er op het intranet van de politie aandacht aan besteed om andere collega’s erop te wijzen dat er maatregelen kunnen volgen na het doen van dergelijke uitspraken.