Politie onderzoekt overval op een woning aan de Spaansebocht

In de woning zijn sporen veiliggesteld en de politie stelt een nader onderzoek in. Er is inmiddels een getuige gesproken, maar misschien zijn er meer mensen die iets op de Spaansebocht is opgevallen vóór of na de overval en dat nog niet met de politie heeft gedeeld. Mogelijk zijn er zelfs mensen die camerabeelden hebben. Als dat zo is, neem dan contact op met de politie op 0900-8844 of via ‘M’ op 0800-7000.