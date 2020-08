Twee gestolen fietsen aangetroffen, twee aanhoudingen

Het duo, dat zonder vaste woon- of verblijfplaats is, werd op zondag 16 augustus rond 15.00 uur aan de Deltahoek gecontroleerd door de dienders. De politie had informatie dat de twee mannen mogelijk in het bezit van gestolen fietsen waren. Beide mannen hadden een vrachtwagen bij zich. In de opleggerrs lagen de fietsen die die nacht in Breskens gestolen zouden zijn. De mannen werden daarop aangehouden voor diefstal en/of heling. Ze zijn meegenomen naar het politiebureau en de fietsen zijn in beslag genomen. Beide verdachten legden een bekennende verklaring af. Na overleg met het Openbaar Ministerie kregen ze een boete van 300 euro per persoon opgelegd. Nadat ze deze hadden betaald zijn ze in vrijheid gesteld. De fietsen zijn terug bij de eigenaren.