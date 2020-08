Recherche zoekt specifieke getuige schietincident Louise de Colignystraat

De politie vermoedt dat deze man belangrijke informatie voor het onderzoek kan hebben. Uit onderzoek is inmiddels gebleken dat hij kort na het schietincident in de richting van een hotel aan de Willem de Zwijgerlaan is gegaan. Vlak voordat de man het hotel zou binnenlopen, draait hij zich om en loopt weg in onbekende richting.



Kent of bent u de man die kort na het schietincident enigszins hinkend wegliep uit de Louise de Colignystraat? Neem dan contact op met de politie via 0900-8844 of via Meld Misdaad Anoniem 0800-7000 of onderstaand tipformulier. Ook als u meer informatie heeft over de mogelijke link tussen het vuurwapen dat recent werd aangetroffen in het water bij de Beltbrug, grenzend aan de Jan van Galenstraat en de Tweede Hugo de Grootstraat, wordt u verzocht contact op te nemen met de politie.