Getuigenoproep diefstal met geweld Rijksweg Moordrecht

De eigenaar van de auto sprak de verdachte man aan die vervolgens snel in een witgekleurde bestelbus stapte en de motor startte.

Terwijl de man 112 belde probeerde hij de verdachte tijdens het vluchten tegen te houden.

Hij hield zich hierbij vast aan het voertuig waardoor hij enkele meters werd meegesleurd en uiteindelijk ten val kwam.

Hij liep flinke schaafwonden op.

De verdachte is weggereden via de A20 die parallel loopt aan de rijrichting naar Rotterdam.

Signalement

- Man

- Witte huidskleur

- tussen 40 en 55 jaar oud

- 1,80 a 1,85 centimeter

- kaal

- gezet postuur

- korte broek

- T-shirt met v-hals

- Donker gekleurde slippers

Getuigen

Bent u getuige of heeft u iets gezien of gehoord wat de politie kan helpen in het onderzoek?

Dan komen wij graag met u in contact via telefoonnummer 0900 8844.

Liever anoniem? Bel M 0800 7000