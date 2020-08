Omvangrijke geldvondst bij politiecontroles

De eerste klapper viel woensdag 12 augustus bij een controle op de A16. Twee inzittenden van een personenauto werden omstreeks 02.30 uur ter hoogte van Hendrik Ido Ambacht gecontroleerd. Het duo, 27 en 32 jaar oud uit Frankrijk, werd door de agenten bij een reguliere controle aangesproken. Toen agenten daarop in het voertuig keken vonden zij enkele geldbundels met zo bleek later een bedrag van 41.510 euro aan cash. De mannen konden geen logische verklaring geven over de aanwezigheid van het forse bedrag, waarop zij werden aangehouden. Het geld werd inbeslaggenomen en tegen de mannen werd proces-verbaal gemaakt vanwege witwassen.

Een paar dagen later was het weer raak. Op de A29 ter hoogte van Mijnsheerenland controleerden agenten op zondag 16 augustus kort na middernacht een personenauto. Vrijwel identiek als met de situatie van een paar dagen eerder, troffen de agenten in de auto een bedrag aan van in totaal 28.350 euro. De twee inzittenden van 37 jaar oud en afkomstig uit Den Haag werden eveneens aangehouden op verdenking van witwassen. Het geld namen de agenten in beslag.