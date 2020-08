Aanhoudingen na afpersing en vrijheidsberoving

Het is vrijdag 3 juli als het slachtoffer rond 03:00 uur over de Baden Powelllaan in Tilburg fietst. Plots wordt hij door vier mannen tegengehouden. Hij moet zijn spullen afstaan, wordt meerdere malen geslagen en in een auto geduwd. Het viertal eist in de auto onder andere de code van zijn pinpas. Opnieuw wordt hij meerdere keren geslagen. Volgens het slachtoffer leggen ze heel wat kilometers af. Uiteindelijk is er een geldbedrag gepind en wordt het slachtoffer, wanneer het alweer licht is, in België uit het voertuig gezet. Daar besluit hij te gaan lopen en na een tijd ziet hij een politieauto rijden. De Belgische politieagenten stoppen, ontfermen zich over het slachtoffer en nemen hem mee naar het bureau. Ook moet hij naar het ziekenhuis, daar blijkt dat de man meerdere botbreuken in het gezicht heeft opgelopen.