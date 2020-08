Indisch Monument beklad, getuigen gezocht

Het monument is meteen schoongespoten en de herdenking heeft er geen hinder van ondervonden. De gemeente heeft aangifte gedaan van vernieling. De politie is intussen een onderzoek gestart. Eventuele getuigen van de vernieling of mensen die meer informatie hebben over wie hier achter zit(ten), wordt gevraagd contact op te nemen met de politie via 0900 – 88 44. Melden kan ook via onderstaand tipformulier. Anoniem melden kan via www.meldmisdaad.nl of 0800 – 7000.