Getuigen gezocht voor zware mishandeling in Oss

Tijdens het incident was het druk op straat, waardoor de mishandeling moet zijn opgevallen. In het onderzoek hebben wij al meerdere getuigen gesproken, maar dat resulteerde nog niet in de aanhouding van een verdachte.

Hierdoor verzoeken wij getuigen, die wij nog niet hebben gesproken, om zich alsnog bij de politie te melden. Daarnaast verzoeken wij de man op de foto om zich te melden, aangezien hij ons mogelijk meer kan vertellen over het incident.

Wil je liever informatie melden zonder dat je naam bekend wordt? Dan is het ook mogelijk om dit anoniem te doen via 0800-7000 of via het online meldformulier.