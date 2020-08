Aanhouding explosief Stationsstraat

Rond 1.50 uur, in de nacht van dinsdag 18 op woensdag 10 augustus, uur kreeg de politie melding van een bedreiging met een mes op de Stationsstraat. Op het moment dat agenten op weg waren naar de melding, hoorden zij op hetzelfde adres een harde knal van een vermoedelijk explosief. De politie heeft de plek afgezet voor sporenonderzoek.

Later die ochtend zijn twee mensen aangehouden: een 34-jarige vrouw uit Waddinxveen en een 35-jarige man uit Hilversum. Zij worden verdacht van betrokkenheid bij de incidenten aan de Stationsstraat.

Help mee met politieonderzoek

De politie doet onderzoek naar het incident en vraagt getuigen om zich te melden. De knal zal door veel mensen rondom de Stationsstraat zijn gehoord. Hierover hebben we genoeg informatie. Heeft u gezien wat er is gebeurd, heeft u camerabeelden of heeft u andere informatie? Vul onderstaand tipformulier in, bel 0900 8844 of Meld Misdaad Anoniem. Dank u wel!