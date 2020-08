Explosie bij woning

In de nacht van dinsdag op woensdag klonk een enorme knal bij de woning. Ter plaatse zagen agenten dat de voordeur en de ramen van de woning vernield waren. Er raakte niemand gewond. Mogelijk is de explosie veroorzaakt door vuurwerk. De politie heeft een onderzoek ingesteld naar de exacte toedracht explosie.



Voor het onderzoek is de politie op zoek naar getuigen. Heeft u rond 01:30 uur iets gezien in de omgeving van het Kortenaerplantsoen? Heeft u mogelijk een camera in de omgeving? Of heeft u andere informatie? Neem dan contact op met de politie via telefoonnummer 0900-8844. Liever anoniem? Bel dan Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000.



2020176732