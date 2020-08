Nachtelijke berovingen in Zaandam-Zuid en Oostzaan

Tijdens de berovingen worden slachtoffers bedreigd door, over het algemeen, twee mannen in donkere kleding met een vuurwapen en/of mes op een matzwarte scooter. De berovingen vinden voornamelijk plaats in de vroege ochtend tussen 01.30 en 05.00 uur.

Heeft u iets gezien van één van onderstaande berovingen, of heeft u andere informatie die de politie kan helpen in het onderzoek? Belt u dan met 0900-8844. Anoniem melden kan ook, via 0800-7000. Bekijk hieronder de tijdlijn met berovingen.

Zondag 9 augustus

Op zondag 9 augustus werd rond 03.15 uur een 25-jarige man uit Oostzaan beroofd door twee personen op de Paling in Oostzaan. Bij de beroving is geweld gepleegd.

Dinsdag 11 augustus

Op dinsdag 11 augustus is een 24-jarige man uit Zaandam rond 22.30 uur beroofd door drie personen aan de Hoogaarslaan in Zaandam. De verdachten kwamen op twee scooters uit de richting van de Noordwachter en reden na de beroving weg in de richting van de IJdoorn.

Donderdag 13 augustus

Op donderdag 13 augustus om 4.40 uur is een 20-jarige man uit Zaandam berooft op de Weer in Zaandam

Dezelfde nacht rond 05.00 uur werd een 28-jarige man uit Zaandam beroofd in het Veldpark in Zaandam. Tijdens deze beroving kreeg het slachtoffer een klap tegen het hoofd en werd hij bedreigd met een vuurwapen. De verdachten reden na de beroving op de scooter richting de De Vrieschgroenstraat in Zaandam.

Vrijdag 14 augustus

Op vrijdag 14 augustus rond 02.15 uur werden aan de Kerkstraat in Oostzaan, onder bedreiging van een vuurwapen en mes, spullen afgenomen van een 21-jarige man uit Oostzaan.

Zaterdag 15 augustus

Op zaterdag 15 augustus tussen 01.30 en 02.00 uur vond een poging tot beroving plaats aan de Sportlaan te Landsmeer. Bij deze poging werd een 17-jarige jongen op een scooter uit Landsmeer tegengehouden. Hij wist weg te komen, waarna een achtervolging plaatsvond door de twee verdachten op een scooter naar de Lissstraat. Tijdens deze achtervolging maakte één van de verdachten een stekende beweging naar het slachtoffer. Het slachtoffer wist te ontkomen.

Op zaterdag 15 augustus rond 02.05 uur werd een 17-jarige man uit Zaandam aan de Rosmolenstraat onder bedreiging van een pistool beroofd door twee personen op een scooter. Rond hetzelfde tijdstip werd een 19-jarige vrouw uit Den Ilp op een snorfiets aan de Kerkstraat in Oostzaan beroofd onder bedreiging van een vuurwapen en een mes. De verdachten reden weg richting Poelenburg in Zaandam.

