Politie zoekt specifieke getuigen overlijdensonderzoek Nibbixwoud

Nibbixwoud - Zaterdagochtend 8 augustus 2020 is een overleden man aangetroffen in de sloot langs het fietspad Over de Leek in Nibbixwoud. Op camerabeelden is te zien dat het slachtoffer zaterdag 8 augustus 2020 om 04.02 uur het fietspad Over de Leek opgereden is. Op camerabeelden van het tankstation is te zien dat vlak voordat het slachtoffer met zijn scootmobiel het fietspad oprijdt, een fietser vanuit de richting van het betreffende fietspad rijdt in de richting van de dorpskern van Nibbixwoud. Deze fietser had mogelijk een passagier op zijn of haar bagagedrager.