Getuigen gezocht: vrouw lichtgewond door beroving

De beroving gebeurde tussen 14:30 - 15:30 uur. De verdachte ging er gelijk vandoor. Agenten vonden de tas van het slachtoffer even verderop bij de ingang van het park bij de Parklaan, haar waardvolle spullen zaten daar niet meer in. Het slachtoffer kon van haar belager een summiere beschrijving geven:

Man

Tussen de 30-40 jaar oud

Slank postuur

Donkerblond krullend haar

Getuigen gezocht

De politie is op zoek naar getuigen van deze beroving. Heeft u gistermiddag een man gezien die voldoet aan het signalement en iets te maken zou kunnen hebben met deze beroving? Of heeft u iets anders opvallends gezien in de buurt van Park Rusthoff dat met deze beroving te maken kan hebben? Bel dan de politie via 0900-8844 of meld anoniem via 0800-7000.