Inbreker past gestolen schoenen

De melder ontdekte direct bij thuiskomst de inbraak en belde de politie. Er bleek door de inbrekers een raam ingeslagen te zijn en waren onder meer een laptop, gekoelde etenswaren, alcoholische drank en een paar nieuwe schoenen gestolen.



Toen agenten een buurtonderzoek deden, kregen ze de beschikking over camerabeelden uit de omgeving. Hieruit bleek dat de inbraak nét was gepleegd. De beelden gaven een goed signalement van twee verdachten. Meerdere agenten gingen in de omgeving naar de twee op zoek en ontdekten op de Alkemadeweg twee personen die aan het signalement voldeden. Ook de gestolen spullen werden aangetroffen. De mannelijke verdachte paste net de gestolen nieuwe schoenen op het moment dat de agenten aan kwamen lopen.



De twee zitten nog vast en van de woninginbraak is aangifte gedaan.