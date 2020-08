Getuigen gezocht na autobekrassingen

Vermoedelijke looproute verdachte

Aan de hand van de schades ontdekten agenten dat de verdachte vermoedelijk vanaf de hoek Henri Dunantlaan over de Nansenstraat liep in de richting van de Hammarskjöldlaan. De verdachte liep daarbij waarschijnlijk aan de rechterzijde van de weg op de stoep. Vermoedelijk is er met een sleutel of een ander scherp voorwerp het lakwerk van de geparkeerde auto’s beschadigd. In vrijwel alle auto’s zat over de hele zijkant een kras in de lak.



Iets gezien of camerabeelden?

De politie zoekt getuigen of camerabeelden van de vernielingen aan de auto’s. Hebt u een verdacht persoon gezien bij de voertuigen op dinsdag 18 augustus tussen 17.30 uur en 18.30 uur? Neem dan contact op met de politie via 0900-8844. Liever anoniem, bel dan met Meld Misdaad Anoniem 0800-7000. Hebt u camerabeelden uit de omgeving waarop mogelijke verdachten te zien zijn? Deel die dan met ons online, klik voor de link op politie.nl



Aangifte

Is ook uw auto beschadigd? Doe altijd aangifte van vernieling. Dat kan online via https://www.politie.nl/aangifte-of-melding-doen#link-vernieling-beschadiging-of-overlast of maak een afspraak via 0900-8844.