vijf aanhoudingen na ongeregeldheden Rotterdam Zuid

Bron foto: Jeffrey Jacobs

Een jongen van 17 uit Gouda en een man van 22 uit Dordrecht werden aangehouden voor belediging; twee Rotterdamse jongens van 15 en 16 jaar voor brandstichting. Een 13-jarige jongen uit Rotterdam werd aangehouden voor vandalisme. Daarnaast deelde de politie verschillende bekeuringen uit voor onder meer het verstoren van de openbare orde. Zo’n 50 jongeren zijn genoteerd en uit de anonimiteit gehaald.

Preventieve maatregelen

Naar aanleiding van de ongeregeldheden in andere steden in Nederland en de ongeregeldheden van afgelopen nacht in Rotterdam Zuid houdt de politie er rekening mee dat het mogelijk niet bij één dag blijft. Meer dan de helft van de betrokkenen van gisteravond zijn in beeld gebracht. Met deze jongeren en hun ouders worden gesprekken gevoerd. Ook ontvangen zij een brief uit naam van de burgemeester waarin ze dringend worden verzocht geen deel meer te nemen aan de ongeregeldheden. Daarnaast worden geluiden op social media en zaken die leven op straat gemonitord. De politie schaalt op en treedt op waar nodig om escalatie te voorkomen.