Scooterrijder zonder rijbewijs met drugs op zak

Agenten zagen de man rond 21.00 uur op een scooter rijden op de Van Beethovenlaan. De agenten wisten dat het rijbewijs van deze man ingevorderd is en ze zetten hem aan de kant voor een controle. De man kon inderdaad geen rijbewijs laten zien. Verder bleek dat hij een hoeveelheid gripzakjes met onder andere XTC-pillen bij zich had. Hij is aangehouden op verdenking van bezit van en handel in drugs. Later op de avond vonden agenten in de woning van de man nog meer harddrugs. Alle verdovende middelen zijn in beslag genomen. De man zit vast voor verder onderzoek.