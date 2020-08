Twee inbrekers aangehouden

Agenten kregen rond 04.00 uur een melding dat er mogelijk ingebroken zou worden in een woning aan de Noordweg. Toen zij ter plaatse kwamen was er niemand meer aanwezig, maar is er direct aangifte opgenomen en sporen veiliggesteld voor verder onderzoek.

Na een rondje in de buurt trof een agent twee fietsen aan die niet op slot zaten. Het vermoeden was dan ook dat de verdachten nog in de buurt zouden zijn, in de fietstassen zaten namelijk diverse spullen die eerder die nacht weggenomen waren bij een woninginbraak in Serooskerke. Terwijl agenten deze spullen veiligstellen, horen zij iets in een tuin en gaat de buitenverlichting aan. Zij zetten direct de tuin af en samen met de hondengeleider is de tuin doorzocht. In de betreffende tuin troffen zij niets aan, een paar tuinen verderop wel. Daar stond de achterdeur van een woning open en na contact met de bewoners is hun woning uitgebreid doorzocht. Het leek er namelijk op dat de inbrekers ook hier binnen waren of waren geweest.

Dankzij speurwerk van de agenten en hondengeleider en tips van de buurtbewoners, werden tussen twee schuttingen twee verdachten aangehouden op verdenking van de woninginbraken. De verdachten, een 24-jarige en 28-jarige man uit Middelburg, en zijn meegenomen naar het cellencomplex voor verhoor en verder onderzoek.