Tweetal aangehouden op verdenking van tientallen inbraken

Dit kan online of u kunt bellen via 0900-8844 (belkosten). Op dit moment is het nog niet volledig duidelijk wat er precies uit de bergingen is weggenomen. Daarom is het belangrijk dat u aangifte doet. Geef tijdens de aangifte dan ook duidelijk aan wat u allemaal mist. Vermeld zoveel mogelijke specifieke, unieke eigenschappen van de gestolen goederen. Een kras op een laptop, de inscriptie van een ring.... dit zijn gegevens die voor ons onderzoek zeer interessant kunnen zijn. En ook alles dat een uniek nummer heeft, van bibliotheekpas tot computer, en alles met unieke eigenschappen is voor ons onderzoek van waarde. Overigens is dit soort informatie niet alleen van belang voor ons onderzoek. Omdat de goederen direct naar u zijn te herleiden, is de kans groter dat u uw spullen ooit terug ziet. Wanneer bijvoorbeeld bij een woninginbreker thuis goederen worden gevonden waarvan we denken dat deze afkomstig zijn van diefstal, gaan we op zoek naar de rechtmatige eigenaar.