Verdachte overval drogisterij aangehouden

De overval vond plaats op 4 december 2018 rond 18.50 uur. De verdachte komt de winkel binnen en bedreigde de medewerkster met een mes. Hij ging er met geld uit de kassa vandoor. Er raakte niemand gewond. De recherche kwam in het onderzoek de verdachte onder meer via camerabeelden van de overval en tips op het spoor. De verdachte is maandag met toestemming van de officier van justitie buiten heterdaad aangehouden en ingesloten. Na verhoor is hij op dinsdagmiddag weer in vrijheid gesteld. Het slachtoffer en de aangever zijn geïnformeerd over deze aanhouding. De politie maakt dossier op en stuurt dit naar de officier van justitie die zal bepalen of strafvervolging plaats vindt.