Politie ontdekt veel softdrugs en illegale pokerruimte in Eindhovense woning

Verdachte overdracht

De politie zag op dinsdag 18 augustus rond 09.30 uur dat twee mannen op een parkeerplaats aan de Geldropseweg in Eindhoven bezig waren dozen over te laden tussen twee auto´s. De auto´s van de mannen stonden naast elkaar geparkeerd met geopende achterkleppen. De mannen leken te schrikken van de aanwezigheid van de politie.

De politieagenten controleerde de mannen vervolgens in verband met de verdachte aard van de overdracht. Tijdens die controle ontdekten de politiemensen dat beide auto´s meerdere zakken met een grote hoeveelheid gedroogde hennep bevatten. In totaal troffen de agenten ruim 20 kilogram hennep aan, verdeeld over beide auto´s. De politie hield de Eindhovense mannen (49 en 53) vervolgens aan op verdenking van de handel en bezit van softdrugs. De hennep is inbeslaggenomen en zal worden vernietigd.

Doorzoeking woningen

Omdat beide mannen in het bezit waren van een grote hoeveelheid hennep zijn hun woningen doorzocht op basis van de Opiumwet. Het was namelijk heel aannemelijk dat er meer softdrugs gevonden zou worden in (een of beide van) die woningen.

Verpakkingsruimte voor softdrugs

De politie deed dinsdagochtend een inval in de woningen van beide verdachten. In een woning aan de Casper Netschersstraat werd geen (soft-)drugs gevonden.

Tijdens de doorzoeking van de woning van de andere verdachte op de Kruisstraat in de wijk Oud-Woensel in Eindhoven vonden agenten op de tweede etage een verpakkingsruimte voor softdrugs. Zij ontdekten daar onder andere ruim 740 voorgedraaide en verpakte joints en circa 20 kilogram aan verpakte henneptoppen.



Contant geld en stroomstootwapen

In diezelfde verpakkingsruimte zag de politie ook een grote hoeveelheid contant geld liggen en een stroomstootwapen. Het wapen is in beslag genomen en zal na onderzoek worden vernietigd.

De politie onderzoekt de mogelijkheid om het geld als crimineel vermogen aan te merken en af te pakken.

Het afpakken van crimineel geld is namelijk een belangrijk onderdeel van de strijd tegen zowel de georganiseerde misdaad en de kleinere, veelvoorkomende criminaliteit. Lees hier meer over afpakken.

Illegale pokerruimte

Een van de kamers op de eerste verdieping van de woning was op professionele wijze ingericht als pokerruimte. Zo stond er o.a. een pokertafel en hingen er diverse camera´s waarvan een camera zodanig gepositioneerd was richting de pokertafel met de kennelijke bedoeling om een evt. dealer en het spel te observeren. Het lijkt er sterk op dat deze ruimte al enige tijd op professionele wijze in gebruik is voor illegale gokactiviteiten.

Vervolgonderzoek

Beide verdachten worden uitgebreid gehoord.

Integrale aanpak misstanden aandachtsgebieden

Oud-Woensel is een aandachtsgebied in Eindhoven. De politie werkt hier samen met de gemeente Eindhoven en met integrale partners als het OM en de Belastingdienst om misstanden actief aan te pakken. Op die manier wordt ruimte gecreëerd voor de positieve kenmerken en ontwikkeling van de wijk.