Getuigen gezocht van woningoverval op klaarlichte dag

Het gaat om twee verdachten, een man en vrouw. De man had donkerbruin tot zwart haar en is ongeveer 1.75 meter groot. Hij droeg een zwartkleurig T-shirt. De vrouw had blond haar en had haar haar in een knotje. Zij is rond de 25 jaar oud geschat en droeg een shirt met een tijgerprint.

Het voorval heeft grote impact op de bewoonster. De politie hoopt dan ook op getuigen die mogelijk iets gezien hebben of meer informatie over de beide verdachten, zodat we deze snel kunnen aanhouden. Deel uw informatie via 0900 – 88 44 of indien gewenst anoniem via 0800-7000.

2020129479