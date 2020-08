Gezochte verdachte van ernstig geweldincident aangehouden

De politie deed vorige week via een SPEURMEE video een oproep aan inwoners in de regio Parkstad om te helpen in de zoektocht naar de verdachte van een geweldsincident waarbij een peuter gewond raakte. De video werd massaal gedeeld via sociale media en bereikte daarmee een groot publiek. Dat leverde enkele tips op. De politie dankt iedereen voor het delen en de hulp. De zaak is verder in onderzoek.