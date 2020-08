Getuigen gezocht na dodelijk ongeval A13

Tussen 04:00 en 04:10 uur reed een auto met daarin twee mannen van 31 en 35 jaar uit Schiedam en Vlaardingen achterop een ander voertuig met daarin twee Britten. De 35-jarige Vlaardinger raakte daarbij gewond. Een 37-jarige bestuurder die voorbij reed zag dit vermoedelijk gebeuren, stopte en wilde de betrokkenen helpen. Dat liep dramatisch af toen hij werd geschept door een voorbijkomende auto, bestuurd door een 30-jarige man uit Delfgauw. Reanimatie mocht niet meer baten en hij overleed ter plekke.

Iets gezien?

Specialisten van de Verkeers Ongevallen Analyse (VOA) doen onderzoek naar wat er precies gebeurd is. Op beelden van camera’s boven de weg is te zien dat tijdens het ongeluk een vrachtauto langs reed. De chauffeur van deze vrachtauto willen we graag spreken. Ook andere getuigen vragen we zich te melden. Reed u op dinsdag 18 augustus tussen 04.00 en 04.10 uur op de A13 of in de directe omgeving van de plaats van het ongeval en heeft u iets gezien? Laat het ons weten. Ook wanneer u bijvoorbeeld dashcam-beelden heeft van de tragische gebeurtenissen. Dit kan via onderstaand tipformulier of op 0900-8844. Blijft u liever anoniem? Dat kan via www.meldmisdaadanoniem.nl of bel 0800-7000.