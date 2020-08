Poging straatroof Enkeerdpad

Tussen 1.30 en 2.00 uur fietst een man via de Hoolesteeg langs Park Schothorst. Als het slachtoffer op de Enkeerdpad rijdt, wordt hij door twee tegenliggers gestopt. Ze blijken gewapend met een mes en eisen dat het slachtoffer zijn geld afstaat. Daarnaast pakt een van de verdachten het slachtoffer vast. De man weet te ontsnappen aan de dieven en vlucht weg. Als hij later terug komt ziet hij dat er met zijn fiets gerommeld is.



Het slachtoffer omschrijft de verdachten als twee jonge mannen van 18 tot 20 jaar oud. Ze hebben allebei een witte of lichte huidskleur en reden op fietsen. Het kan zijn dat deze twee mannen na het vluchten van de slachtoffer nog even bij de fiets in de buurt zijn gebleven rondom de Hoolesteeg en het Enkeerdpad. Wellicht heeft een voorbijganger de mannen daar zien staan.

Getuigen gezocht

Heeft u die nacht in deze omgeving mannen gezien die zich verdacht gedroegen, of zelfs twee mannen bij eenn fiets zien staan? Heeft u iets gezien of gehoord rond 01.45 uur? Neem dan contact op met de politie via 0900-8844 of 0800-7000 (anoniem).

Woont u in de buurt en heeft u camera’s aan uw huis? Misschien heeft u de verdachten wel vastgelegd, voor of na de poging om de fietser te beroven. Ook dan willen we u vragen contact op te nemen met de politie. U kunt de beelden uploaden via onderstaand tipformulier.