Straatroof Heideweg

Op 1 augustus worden de fietsers tussen 23.45 en 00.00 uur ingehaald door twee andere mannen. Ze eisen van de slachtoffers dat ze hun geld afstaan en laten daarbij een mes zien. Daarna gaan ze er snel vandoor. De verdachten zijn jonge mannen van 18-21 jaar oud, licht getinte huidskleur en reden beiden op een fiets.

Heeft u iets gezien?

Weet u meer over deze beroving, of heeft u iets gezien op 1 augustus tussen 23.45 en 00.00 uur rond de Heideweg in Amersfoort? Neem dan contact met ons op. Ook als u in de omgeving woont en beveiligingscamera’s aan uw huis heeft, kan het zijn dat u wat heeft vastgelegd.

Wij willen u vragen alle informatie die kan helpen bij deze zaak, met ons de delen. Dat kan via 0900-8844 en het onderstaande tipformulier. Wilt u liever anoniem blijven? Bel dan 0800-7000 of doe een melding via meldmisdaadanoniem.nl