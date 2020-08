Rond 02.20 uur kreeg de politie een melding dat een auto in brand stond. De aanwezige brandweer had de brand snel onder controle. De brand is begonnen bij een van de aldaar geparkeerde auto’s en is vervolgens overgeslagen naar een naastgelegen auto. Ook een derde auto en een heg raakte zwaar beschadigd.

Brandstichting wordt niet uitgesloten en de politie doet onderzoek. Heeft u iets gezien? Neem dan contact op met de politie via 0900-8844.

2020161594