Man aangehouden na korte achtervolging

Rond 04.30 uur reden agenten over de Waddenzeestraat en zagen de man rijden op een bromfiets die opviel vanwege zijn rijgedrag. De bestuurder negeerde het stopteken en reed richting de Nieuweweg waar hij via het gras het fietspad aan de Drs. F. Bijlweg opreed. Op het fietspad kon de politie de man geforceerd laten stoppen, echter rende de bestuurder weg. Na een korte achtervolging te voet, werd de man gehinderd door een hek en kon hij worden aangehouden. Tijdens zijn fouillering troffen agenten een alarmpistool aan die in beslag werd genomen. De bromfiets bleek van diefstal afkomstig te zijn en werd ook in beslag genomen. De verdachte werd overgebracht naar het politiebureau.

2020161661