Getuigen gezocht woningoverval Loosduinsekade

De politie is op zoek naar getuigen die mogelijk meer weten. Hebt u rond 15.00 uur drie personen zien lopen op de Loosduinsekade die voldoen aan het signalement? Of hebt u iets gezien of gehoord dat te maken kan hebben met deze overval? Mogelijk hebt u camerabeelden uit de omgeving in uw bezit die ons kunnen helpen met het onderzoek. Neem dan contact met ons op via 0900-8844. Liever anoniem een melding doen? Bel dan naar M. 0800-7000.