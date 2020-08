Politie zoekt getuigen zware mishandeling

De politie is een onderzoek gestart naar deze zware mishandeling en zoekt getuigen. Het zou gaan om vier blanke mannen in de leeftijd van 18-20 jaar. Heeft u informatie? Misschien heeft u gehoord over het incident? Neem dan contact op met de politie via 0900-8844. Anoniem melden is ook mogelijk, dat kan via M. 0800-7000.