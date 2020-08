Agent mishandeld tijdens verhoor verdachte

Rond 12.00 uur wil de agent de verdachte, een 58-jarige man die al verdacht werd van een mishandeling en bedreiging een nacht eerder, verhoren in een verhoorruimte. In de ruimte was ook een computer aanwezig om het verhoor te noteren. De verdachte besloot echter om snoeren van de computer los te maken. Als de aanwezige agent hier een opmerking over maakt, slaat de verdachte wild om zich heen. Hij raakt hierbij de agent in het gezicht. Er ontstond een gevecht waarbij de verdachte de agent nog enkele keren geslagen heeft. Een tweede agent komt snel binnen en samen krijgen zij de verdachte weer onder controle.

De betrokken agent doet aangifte tegen de verdachte.