Twee mishandelingen na elkaar

Een 23-jarige man uit Vlissingen croste op een bromfiets twee keer over de Kleine Markt. Het veroorzaakte onrust. Hij viel. Een agent fietste toevallig daar en wilde de bromfietser op zijn gedrag aanspreken, maar de man vluchtte te voet weg. De agent doorzocht de omgeving en trof hem aan. De verdachte mishandelde de agent door hem te trappen. Daarna rende de verdachte een winkel binnen. Een personeelslid zag alles gebeuren en wilde de man tegenhouden, maar de verdachte sloeg de werknemer tegen de grond. De agent was ondertussen de winkel binnengekomen en samen met het personeelslid hebben ze de verdachte onder controle weten te krijgen. Beiden deden aangifte van poging zware mishandeling. De verdachte zit vast voor verhoor en de bromfiets is in beslag genomen voor technisch onderzoek.