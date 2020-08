Getuige straatroof Nederhorst gezocht

Rond 03.50 uur rijden een jonge man en vrouw samen op de fiets over de Holkerweg in Amersfoort. Ze komen langs winkelcentrum Schothorst, waar ze een blonde vrouw en een man zien staan met drie andere mannen.

Niet veel later hoort het duo op de fiets een scooter aankomen. Ze fietsen dan op de Nederhorst, vlakbij de voetbalvelden en Park Schothorst. De twee mannen op de scooter beroven de vrouw die op de fiets zit van haar tas, waarbij de fietsers op de grond vallen. De verdachten gaan er vandoor, samen met een man op een fiets.

De slachtoffers van de beroving worden daarna aangesproken door een jonge man en een vrouw, die aangeven dat een van de mannen op de scooter de vrouw eerder die avond heeft lastig gevallen. Deze twee getuigen blijken de man en vrouw te zijn die de slachtoffers eerder hebben gezien bij het winkelcentrum.

Herken jij jezelf in deze omschrijving?

De politie komt graag in contact met deze twee getuigen, die misschien meer weten over de identiteit van de verdachten. Het gaat om een blonde vrouw die rond het tijdstip van de beroving met haar vriend in de buurt van de Holkerweg en het winkelcentrum was. De vrouw heeft blond haar, heeft een bril op en droeg die avond een jurkje met bloemen.

Weet jij wie deze vrouw is? Of ben je het zelf? Neem dan contact met ons op via 0900-8844 en help mee de mannen te vinden die achter deze straatroof zitten.