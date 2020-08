Nieuwe verdachten aangehouden in groot cyberonderzoek

Gebeld door de bank

De politie kreeg meer dan 200 aangiftes binnen van, vooral oudere slachtoffers die dachten dat zij door medewerkers van de bank waren benaderd. De zogenaamde bankmedewerker adviseerde het slachtoffer om geld over te maken naar een zogenaamde veilige rekening, bijvoorbeeld omdat er een hack zou dreigen. De cybercriminelen keken waar nodig zelfs mee met Teamviewer op de computer van het slachtoffer, om te helpen het geld zo snel mogelijk veilig te stellen op ‘kluisrekeningen’. In werkelijkheid werd het geld door de cybercriminelen weggesluisd naar rekeningen van zogenoemde geldezels of katvangers. De bedragen die werden gestolen varieerden van 10.000 tot zelfs 100.000 euro.

Eerdere aanhoudingen

Al eerder werden er in het onderzoek 5 verdachten aangehouden. Op 18 mei 2020 werd een 21-jarige man uit Amersfoort en een 30-jarige man uit Veendam aangehouden, op 27 mei een 23-jarige man uit Veendam en op 2 juni 2020 een 23-jarige man en een 25-jarige vrouw uit Hilversum.

Ook bij hen werden grote geldbedragen, dure merkkleding, telefoons, computers en dure auto’s in beslag genomen. Deze verdachten zitten nog in gevangenhouding, de feiten waarvan zij worden verdacht zijn oplichting, computervredebreuk en witwassen.

Onderzoek gaat door

De politie gaat verder met haar onderzoek, meer aanhoudingen worden niet uitgesloten.

