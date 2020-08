BOA in Alkmaar mishandeld door fietser

Alkmaar - In de Krebbesteeg sprak woensdagmiddag een vrouwelijke gemeentelijk handhaver (BOA) een man op de fiets aan. Zij was daar in verband met eerder gedane klachten over gedragingen van passanten. Het is daar ook niet toegestaan te fietsen, het is voetgangersgebied. De man nam geen genoegen met het aanspreken, hij reageerde direct agressief. De man schold de vrouw onder meer uit op zeer beledigende wijze.