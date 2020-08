In beslag genomen Mazda3 zeer waarschijnlijk betrokken bij dodelijk ongeval Marken

Het rechercheteam kwam de auto op het spoor naar aanleiding van een grote hoeveelheid tips. De auto werd in Duitsland gevonden en is voorzien van een Duits kenteken. Nadat de auto naar Nederland werd gebracht, heeft het NFI onderzoek gedaan. Daarbij zijn sporen op de auto aangetroffen die mogelijk te linken zijn aan het ongeval.

De politie weet wie de eigenaar is van de Mazda3, maar onbekend is of deze persoon de bestuurder is geweest ten tijde van het ongeval. De eventuele betrokkenheid van de eigenaar wordt nu door het rechercheteam onderzocht. Ook onderzoekt de recherche wie ten tijde van het ongeval de auto heeft bestuurd.

2020155342