Man aangehouden voor rijden onder invloed en witwassen

Den Helder - In de nacht van woensdag op donderdag is een 38-jarige man uit Den Helder op de Bastiondreef in die plaats aangehouden voor rijden onder invloed. De man weigerde medewerking aan een blaastest. In afwachting op de procedure die daarop volgt werd de man onderworpen aan een fouillering. Hierbij werd onder zijn broek in een pakketje een zeer groot geldbedrag in contanten aangetroffen.