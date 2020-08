Onderzoek Oeverlanden kwam in stroomversnelling door tips

Veel getuigen namen contact op met de rechercheurs van het onderzoeksteam. Het onderzoek, naar de dood van Bas van Wijk, kwam vorige week in een stroomversnelling en daarom konden meerdere getuigen en tipgevers niet worden teruggebeld. De verklaringen en tips speelden een belangrijke rol na dit schietincident met dodelijke afloop dat op zaterdag 8 augustus op het Anton Schleperspad bij park Oeverlanden plaatsvond.

Mede dankzij de verklaringen, het tactische en technische onderzoek werden vorige week woensdag vijf verdachten aangehouden. Zij werden in de beperkingen geplaatst. Vier van hen

zijn bij een rechter-commissaris voorgeleid en zij werden voor 14 dagen in bewaring gesteld. De vijfde verdachte werd voor andere strafbare feiten voorgeleid en in bewaring gesteld.

Mensen die menen nog concrete en belangrijke aanvullende informatie menen te hebben nodigen wij alsnog uit contact met het rechercheteam op te nemen. Beschikt u over foto’s of camerabeelden die gemaakt zijn in het park Oeverlanden of de omgeving tijdens het incident of kort daarna, deel die dan alsnog met de politie.

U kunt contact krijgen met het rechercheteam via

0900-8844, u kunt uw informatie ook anoniem doorgeven via Meld misdaad Anoniem via 0800-7000, u kunt ook contact opnemen met het Team Nationale Inlichtingen via 0645579157. U kunt uw informatie ook digitaal met de politie delen door gebruik te maken van onderstaande link.