Politie zoekt getuigen schietincident Hagedoornweg

Politieagenten kregen een melding van een verdachte situatie. Er zou een man op een scooter zonder kentekenplaten rijden in de omgeving van de Distelweg. Toen de agenten onderweg waren naar deze melding kregen ze door van het operationeel centrum dat er op de Hagedoornweg een man zou zijn neergeschoten. Het slachtoffer zat in een auto en de verdachte is er vandoor gegaan op een scooter.

De recherche is op zoek naar getuigen of naar mensen die mogelijk meer informatie hebben over het schietincident. Ook roept de recherche op om camera- of dashcambeelden te delen. Via onderstaande tipformulier kunnen deze beelden gedeeld worden met de recherche. Heeft u informatie neem dan contact op met 0900-8844 of anoniem via 0800-7000.