Vier nieuwe verdachten gehoord voor ongeregeldheden Malieveld

Op donderdag 6 augustus werd een 20-jarige man uit Rotterdam aangehouden. Na verhoor is hij heen gezonden. Afgelopen zaterdag, 15 augustus, heeft een 40-jarige man uit Naaldwijk zich gemeld. Hij is verhoord en vervolgens heen gezonden. Op woensdag 19 augustus meldden een 31-jarige man uit Den Haag en een 53-jarige man uit Den Hoorn (GR) zich op het politiebureau. Ook zij zijn verhoord en inmiddels weer heen gezonden.



Aanhoudingen voor geweld tegen agenten

Tijdens de confrontaties met de Mobiele Eenheid (ME) bij de verboden demonstratie op zondag 21 juni gebruikten relschoppers fors geweld. Zij gooiden met rookbommen en stenen en gingen de ME fysiek te lijf. In totaal hield de politie zondag 21 juni 425 personen aan. Na de rellen startte de politie direct met een grootschalig onderzoek. Na afloop van de rellen zijn nog eens 29 personen aangehouden. Op dit moment zit niemand meer vast. Iedereen is inmiddels gehoord, heen gezonden of geschorst. De zaken zullen worden ingestuurd naar het Openbaar Ministerie en dan op zitting worden gezet.



Tips n.a.v. uitzending

Op dinsdag 14 juli werden beelden getoond van de relschoppers in de uitzendingen van Opsporing Verzocht en Team West. De politie kreeg een groot aantal tips, waarin ook namen van enkele van de getoonde verdachten werden genoemd. Dankzij deze tips werd de identiteit van meerdere verdachten bekend.