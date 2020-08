Politie zoekt getuigen van straatroof oude man

De man liep met zijn rollator over de Zuidendijk toen hij rond half vier door een vrouw aangesproken die hem om geld vroeg. Vervolgens trok zij de portemonnee uit zijn handen en gaf de man een duw waardoor hij op straat viel. De verdachte ging er direct vandoor en liet de man lichtgewond op straat achter. Gelukkig schoot een omstander de man te hulp, deze getuige wist ook te vertellen dat hij de verdachte de portemonnee zag weggooien. De politie is gelijk een onderzoek gestart naar de straatroof en komt graag in contact met deze man, maar ook met eventuele andere getuigen van de straatroof.

Was u dinsdagmiddag rond half vier op de Zuidendijk en heeft u de roof gezien, of iets anders verdachts dat ermee te maken kan hebben, bel dan de politie. Dat kan via 0900-8844 of anoniem, 0800-7000.